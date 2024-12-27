Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия планирует найти 4,5 трлн рублей для модернизации ЖКХ у иностранных партнеров

«Известия»: Россия обратится к другим странам для ремонта ЖКХ
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Министерство строительства России планирует найти часть недостающих 4,5 трлн рублей, которые необходимы для модернизации инфраструктуры ЖКХ, за счет иностранных инвестиций. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В ведомстве подчеркнули, что привлечение инвестиций повысит производительность труда за счет внедрения передовых технологий, которые используют международные партнеры. В текущий момент данный вопрос находится в стадии проработки, которая продлится до конца 2025 года, добавили в министерстве.

Издание подчеркивает, что в рамках модернизации инфраструктуры ЖКХ к 2030 году планируется построить и реконструировать более двух тысяч объектов водоснабжения и водоподготовки, а также улучшить качество коммунальных услуг для 20 млн человек.

В октябре председатель Государственной думы России Вячеслав Володин предложил направить половину сэкономленных средств в регионы на модернизацию ЖКХ.

Ранее власти объяснили причины значительного повышения тарифов ЖКХ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами