Россия планирует найти 4,5 трлн рублей для модернизации ЖКХ у иностранных партнеров

Министерство строительства России планирует найти часть недостающих 4,5 трлн рублей, которые необходимы для модернизации инфраструктуры ЖКХ, за счет иностранных инвестиций. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В ведомстве подчеркнули, что привлечение инвестиций повысит производительность труда за счет внедрения передовых технологий, которые используют международные партнеры. В текущий момент данный вопрос находится в стадии проработки, которая продлится до конца 2025 года, добавили в министерстве.

Издание подчеркивает, что в рамках модернизации инфраструктуры ЖКХ к 2030 году планируется построить и реконструировать более двух тысяч объектов водоснабжения и водоподготовки, а также улучшить качество коммунальных услуг для 20 млн человек.

В октябре председатель Государственной думы России Вячеслав Володин предложил направить половину сэкономленных средств в регионы на модернизацию ЖКХ.

Ранее власти объяснили причины значительного повышения тарифов ЖКХ.