Мэр Колыхматова: в Петрозаводске сняли режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

В Петрозаводске отменили режим чрезвычайной ситуации после взрыва бытового газа в одной из квартир дома на улице Луначарского. Об этом рассказала журналистам глава муниципалитета Инна Колыхматова.

При этом, по ее словам, сейчас в городе все еще действует режим повышенной готовности.

«У нас есть возможность производить определенные выплаты, мы сейчас этим и занимаемся. Горожан это действительно волнует, <...> сейчас в администрации сформирована рабочая группа по определению ущерба, и уже с каждым конкретно заявителем будем работать отдельно», — добавила мэр.

Тем временем жильцы дома начали возвращаться в свои квартиры, когда спасатели дали добро после проверки помещений разбора завалов.

Взрыв газа в жилом доме произошел 6 января. По данным регионального управления МЧС РФ, из-за этого пострадали несколько человек.

Предварительно, «хлопок газовоздушной смеси» произошел в одной из квартир на четвертом этаже. Раненые были доставлены в медицинские учреждения, а остальных жильцов направили в пункты временного размещения. На фоне случившегося власти ввели в населенном пункте режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Ранее в Алтайском крае два человека пострадали в результате взрыва газа в частном жилом доме.