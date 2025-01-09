Эпидемиолог назвал отличия метапневмовируса от ОРВИ

Метапневмовирус по симптомам напоминает ОРВИ и жители страны болеют им ежегодно. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает РИА Новости.

«Он приходит к нам ежегодно. Метапневмовирус, собственно, по клинике напоминает легкую респираторно-синцитиальную вирусную инфекцию», — заявил он.

По словам специалиста, в России с 2010 года доступна тест-система, позволяющая диагностировать заболевание. Горелов добавил, что особого лечения метапневмовируса не существует. Врачи при диагностике назначают пациентам противовирусные препараты, которые представлены на рынке в большом количестве.

7 января сообщалось, что россияне жалуются на рост заболеваемости на курортах Индии и Китая. Они считают, что могли заразиться метапневмовирусом. По данным Telegram-канала SHOT, туристы страдают от сильного кашля, температуры в районе 38 градусов и озноба. Многие на фоне новостей о вспышке метапневмовируса пытаются лечиться антибиотиками.

В Пекине уверяют, что ничего страшного не происходит, однако в соцсетях распространяются видео и фото переполненных больниц. Кроме КНР о случаях заражения уже сообщил Казахстан — там выявили 30 заболевших. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в России не будут вводить ограничения в школах из-за метапневмовируса.