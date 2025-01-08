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В России не будут вводить ограничения в школах из-за метапневмовируса

Кравцов: в школах не станут вводить ограничения из-за метапневмовируса
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Freepik.com

В российских школах не будут вводить ограничения из-за метапневмовируса (HMPV). Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, сообщается в Telegram-канале Минпросвещения России.

«На данный момент ограничения в российских школах вводить не планируется», — подчеркнул он.

Система образования в стране продолжает работать в штатном режиме, заверил министр.

7 января сообщалось, что россияне жалуются на рост заболеваемости на курортах Индии и Китая. Они считают, что могли заразиться метапневмовирусом. По данным Telegram-канала SHOT, туристы страдают от сильного кашля, температуры в районе 38 градусов и озноба. Многие на фоне новостей о вспышке метапневмовируса пытаются лечиться антибиотиками.

Спустя пять лет после пандемии COVID-19 в Китае произошла новая вспышка заболеваемости — на этот раз метапневмовирусом человека, HMPV. Обычно болезнь протекает легко, но у ослабленных пациентов может перерасти в пневмонию. В Пекине уверяют, что ничего страшного не происходит, однако в соцсетях распространяются видео и фото переполненных больниц. Кроме КНР о случаях заражения уже сообщил Казахстан — там выявили 30 заболевших. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как распознается метапневмовирус.

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