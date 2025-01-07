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Российские туристы жалуются на рост заболеваемости на индийских и китайских курортах

SHOT: россияне жалуются на рост заболеваемости на курортах Индии и Китая
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Shutterstock/FOTODOM

Россияне жалуются на рост заболеваемости на курортах Индии и Китая. Они считают, что могли заразиться метапневмовирусом (HMPV), сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на туристов.

Отдыхающие на Гоа граждане РФ заболели уже на второй день после прилета в Индию. Они жалуются на сильный кашель, температуру в районе 38 и озноб. Многие на фоне новостей о вспышке метапневмовируса пытаются лечиться антибиотиками.

В Китае в основном болеют дети, отмечает канал. Пока китайские власти не вводят никаких ограничений, но китайцев в масках на улицах становится больше.

Случаи метапневмовируса зафиксированы в Китае, Индии, Казахстане, Киргизии, Украине и еще ряде стран.

В начале января Управление по контролю и профилактике заболеваний КНР сообщило о вспышке метапневмовируса человека. Наибольшую распространенность болезнь получила в северных провинциях.

Как отмечал главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов, риску тяжелого течения нового метапневмовируса подвержены дети до 5 лет, взрослые старше 65 лет и лица с иммунодефицитом.

Ранее сообщалось, что фармсектор РФ взлетел на фоне сообщений о вспышке вируса в Китае.

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