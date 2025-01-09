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Россиянам рассказали, как снять головную боль без таблеток

Врач Алендеев: холодный компресс поможет снять головную боль
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Shutterstock/FOTODOM

Врач общей практики Сергей Алендеев в беседе с Tsargrad.tv рассказал, как быстро справиться с головной болью без таблеток.

При мигренях и пульсирующей боли, по его словам, поможет холодный компресс, поскольку холод сужает сосуды, уменьшает приток крови и снимает воспаление. Лед следует завернуть в ткань и приложить к вискам, лбу или затылку на 10-15 минут, посоветовал специалист.

Если есть ощущение, что голову стянуло обручем, поможет теплый компресс, продолжил врач. Достаточно смочить полотенце в воде комфортной температуры и приложить к задней части шеи или затылку. Можно также использовать грелку.

«Если причина боли неизвестна, начните с холодного компресса», — отметил Алендеев.

Он также порекомендовал найти тихое место, чтобы снизить внешний шум, и сделать массаж головы, шеи и мочек ушей.

Доктор медицинских наук, профессор, врач-нарколог Азат Асадуллин до этого дал советы, как быстро прийти в норму при похмелье.

Специалист рекомендует в течение дня пить как можно больше жидкости — воды, нежирного бульона, некрепкого травяного чая, несладких морсов, свежевыжатых цитрусовых соков, а также кисломолочных продуктов.

Ранее врач рассказала, как восстановить организм после праздников.

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