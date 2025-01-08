Врач дала советы, как восстановить организм после праздников

Бурное празднование Нового года может привести к тяжелому состоянию и некоторым проблемам со здоровьем. О том, как восстановить организм после празднования, «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, врач-нефролог «СМ-Клиника» Екатерина Аршинская.

Среди отрицательных последствий, которые возможны, врач, в частности, назвала переедание, что может привести к расстройству работы желудочно-кишечного тракта, увеличению веса и другим проблемам со здоровьем.

«Чрезмерное употребление алкоголя во время праздников может привести к обезвоживанию, интоксикации — головным болям, тошноте и другим негативным последствиям», — добавила специалист.

Кроме того, возможны нарушения сна — изменение графика сна и поздние ночи на праздниках могут нарушить внутренние часы организма и привести к недосыпанию.

Исходя из этого, врач дала советы по минимизации негативного влияния на организм во время праздников: соблюдайте умеренность в еде и напитках — наслаждайтесь праздничными угощениями, но не переусердствуйте; высыпайтесь — старайтесь придерживаться регулярного графика сна как можно ближе к праздникам; поддерживайте физическую активность — включите в свой праздничный график физические упражнения, прогулки, катание на коньках или лыжах.

Чтобы восстановить организм после праздников, специалист посоветовала придерживаться рекомендаций. В частности, она рекомендовала пить больше воды, чтобы восполнить потери жидкости, вызванные алкоголем и праздничной едой. Избегайте кофеина и алкоголя, так как они могут обезвоживать организм.

«Восстановиться также поможет здоровое питание. Ешьте здоровую пищу, богатую фруктами, овощами и цельными зернами. Ограничьте потребление жирной, соленой и сладкой пищи. Употребляйте продукты, богатые витаминами и минералами, которые были истощены во время праздников», — добавила терапевт.

По ее словам, важно также поддерживать достаточную физическую активность. Начните постепенно увеличивать физическую активность, чтобы разгрузить организм. Выполняйте легкие упражнения, такие как ходьба, плавание. Это поможет улучшить кровообращение и метаболизм.

«Старайтесь спать не менее 7-8 часов каждую ночь. Достаточный сон поможет вашему организму восстановиться и восстановить энергию. Сделайте свою спальню темной, тихой и прохладной для улучшения сна», — посоветовала врач.

Также она рекомендовала не забывать про уход за кожей. Увлажняйте кожу, чтобы восполнить потерю влаги после праздников. Используйте увлажняющие средства для очищения лица и тела.

«Уменьшите стресс и тревогу с помощью занятий, которые вам нравятся, таких как медитация, чтение или хобби. Проводите время с любимыми и друзьями, чтобы получить эмоциональную поддержку», — добавила Аршинская.

В заключение она обратила внимание, что важно следить за своим самочувствием и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

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