Врач рассказал, как быстро прийти в норму при похмелье

Отравление организма алкоголем можно узнать по тошноте, рвоте, головной и мышечной боли, головокружении, жажде, слабости и дрожи в руках и ногах, рассказал «Ленте.ру» доктор медицинских наук, профессор, врач-нарколог Азат Асадуллин.

Среди симптомов эксперт также упомянул повышенную чувствительность к звукам и свету и учащенное сердцебиение. Чтобы прийти в норму, врач советует в течение дня пить как можно больше жидкости — воды, нежирного бульона, некрепкого травяного чая, несладких морсов, свежевыжатых цитрусовых соков.

«Кисломолочные продукты — кефир, йогурт, айран, тан — богаты витаминами, минералами, аминокислотами и полезными бактериями. Они тоже восстанавливают баланс веществ и помогают выводить токсины из печени», — рассказал Асадуллин.

Он подчеркнул, что при похмелье важно исключить крепкий чай и кофе, от которых растет давление. Кроме того, кофе может вызвать обезвоживание. По словам нарколога, от алкоголя тоже следует воздержаться, поскольку он подарит лишь временное облегчение. Помимо жидкости, обратить внимание стоит на хороший сон и свежий воздух в помещении.

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