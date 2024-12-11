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В Забайкалье две фуры ушли под лед из-за желания водителей сократить путь

В Забайкалье два грузовика провалились под лед

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МЧС России

В Забайкальском крае две фуры ушли под лед. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел на озере Арахлей. Водители решили сократить путь по замерзшему водоему, но им удалось проехать только 15 метров от берега. Лед треснул, и машины стали уходить на дно. Обоим мужчинам удалось выбраться.

Приехавшие на место сотрудники МЧС попытались с помощью специальной техники поднять средства передвижения, но сделать это не получилось. На данный момент работы продолжаются.

До этого в Архангельской области под лед ушла машина вместе с водителем. По предварительным данным, человек направлялся в деревню Пустошь, но на переправе провалился под лед.

Удалось ли водителю вынырнуть, неизвестно. На место прибыли водолазы.

Еще один подобный случай произошел в Свердловской области. Пенсионер выехал на лед водохранилища, но в какой-то момент ушел под воду вместе с автомобилем.

Ранее в Пермском крае семилетний мальчик провалился под лед на реке Шаква.

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