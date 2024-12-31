В Приморье пара выехала на реку на машине и ушла под лед

В Приморье пара на легковом автомобиле провалилась под лед. Об этом сообщает МЧС России.
Инцидент произошел в устье реки Раздольная. Автомобиль нашли на глубине четырех метров. При этом толщина льда на реке была около пяти сантиметров.
«Этого недостаточно даже для одиночного пешего перехода», – поделились в ведомстве.
После произошедшего волонтеры и сотрудники МЧС вытащили из воды машину и двоих супругов, спасти которых медикам не удалось.
В ведомстве напомнили, что выезжать на лед на автомобиле можно только в местах, где это разрешено.
До этого в Забайкалье под лед ушли две фуры. Водители решили сократить путь по замерзшему озеру, но толщина льда была недостаточной, чтобы удержать автомобили.
Большегрузы проехали только 15 метров и ушли на дно. Оба водителя смогли выбраться. Для того, чтобы поднять машины, специалисты МЧС использовали специальное оборудование, но достичь цели не удалось.
Ранее в Рязанской области сельчанин спас провалившегося под лед ребенка.