В Приморье пара выехала на реку на машине и ушла под лед

В Приморье супруги на машине провалились под лед

В Приморье пара на легковом автомобиле провалилась под лед. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в устье реки Раздольная. Автомобиль нашли на глубине четырех метров. При этом толщина льда на реке была около пяти сантиметров.

«Этого недостаточно даже для одиночного пешего перехода», – поделились в ведомстве.

После произошедшего волонтеры и сотрудники МЧС вытащили из воды машину и двоих супругов, спасти которых медикам не удалось.

В ведомстве напомнили, что выезжать на лед на автомобиле можно только в местах, где это разрешено.

До этого в Забайкалье под лед ушли две фуры. Водители решили сократить путь по замерзшему озеру, но толщина льда была недостаточной, чтобы удержать автомобили.

Большегрузы проехали только 15 метров и ушли на дно. Оба водителя смогли выбраться. Для того, чтобы поднять машины, специалисты МЧС использовали специальное оборудование, но достичь цели не удалось.

Ранее в Рязанской области сельчанин спас провалившегося под лед ребенка.