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Блогерши не надели спасательные жилеты на яхте ради красивого загара и ушли под воду

В Бразилии блогерши отказались от спасательных жилетов ради загара и ушли на дно

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Denis Moskvinov/Shutterstock/FOTODOM

В Бразилии две блогерши ушли под воду из-за того, что не надели спасательные жилеты. Об этом сообщает **Daily Mail**.

Инцидент произошел у побережья «Глотки дьявола». Как рассказал комиссар полиции со ссылкой на капитана яхты, ему сказали перевезти шесть пассажиров, несмотря на то, что судно могло вместить максимум пять.

Более того, во время прогулки Алин Тамара Морейра де Аморим и Беатрис Таварес да Силва Фариа отказались от спасательных жилетов, так как средства безопасности мешали им делать селфи и загорать.

В море яхту накрыло волной, и она начала тонуть. В результате часть людей, в том числе капитан, смогли попасть на берег.

Одну из блогерш нашли бразильские морские пожарные, когда она дрейфовала в море. Вторую обнаружили на пляже спустя недели. Обеих спасти не удалось.

По словам капитана, он пытался спасти всех, кто находился на судне. Мать одной из пострадавших тем временем опубликовала пост с фото дочери в соцсетях и рассказала, что та не умела плавать.

Ранее в Петербурге катер с тремя пассажирами врезался в мост и ушел под воду.

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