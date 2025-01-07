В Ангарске пенсионерка устроила пожар в квартире из-за зажженной свечи

Пенсионерка из Иркутской области устроила пожар в квартире в ночь на Рождество, забыв про зажженную свечу. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел в многоэтажке в 93-м квартале Ангарска, 76-летняя пенсионерка зажгла в квартире свечу и забыла ее потушить, пламя перекинулось на вещи, начался пожар.

Огнеборцам удалось вывести из горящего дома шесть человек, хозяйка квартиры госпитализирована с отравлением угарным газом. С огнем боролись 17 пожарных и четыре единицы техники, выгорела обстановка на пяти квадратных метрах.

До этого сообщалось, что в Ленобласти 87-летняя пенсионерка загорелась от газовой плиты. 87-летняя женщина находилась в своей квартире, когда огонь от плиты перекинулся на нее. Приехавшие на место медики направили пострадавшую в больницу с ожогами 31% тела, в том числе на голове, шее и руке. После произошедшего специалисты оказывали пациентке всю необходимую помощь более двух недель, но спасти ее не удалось.

Ранее москвич получил ожоги во время взрыва моноколеса в квартире.