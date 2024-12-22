Двое детей отравились угарным газом в Нижегородской области

В Дзержинске устанавливаются обстоятельства отравления угарным газом двух детей, мальчикам потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает портал News.NN.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Комбрига Патоличева, из квартиры были госпитализированы двое мальчиков 11-ти и семи лет. У детей было диагностировано отравление угарным газом.

После оказания медицинской помощи оба пострадавших были отпущены на амбулаторное лечение. При каких обстоятельствах дети получили отравление, устанавливается.

До этого сообщалось, что в Петербурге семью с двумя детьми, которая отравилась газом в частном доме, спасла соседка. Женщина должна была сидеть с детьми согласно договоренности с их родителями. Она обнаружила взрослых и двоих детей в возрасте двух и пяти лет «в состоянии смешанного сознания» и сразу же вызвала на место бригаду скорой помощи. Сообщается, что в доме был открыт вентиль газового баллона. Газ распространился по всему дому из-за проблем с вентиляцией.

Ранее двое взрослых и двухлетний ребенок отравились угарным газом в Самарской области.