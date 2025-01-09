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В японском аэропорту закрыли посадочные полосы из-за неизвестного в режимной зоне

NHK: аэропорт Кансай приостановил работу из-за постороннего в режимной зоне
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Global Look Press

В японском аэропорту Кансай, расположенном на границе префектур Осака и Хёго, временно закрыли взлетно-посадочные полосы из-за постороннего молодого человека в режимной зоне. Об этом сообщил телеканал NHK.

По данным канала, полицейские задержали 20-летнего парня. Что он делал в режимной зоне, предстоит выяснить.

В воздушной гавани две полосы, их закрыли примерно на час, отметил телеканал. Из-за этого шесть самолетов перенаправили в другие аэропорты.

До этого мигранты-нелегалы спровоцировали вынужденную посадку самолета на Мальте и попытались сбежать от властей. Мужчины летели в самолете Turkish Airlines из Стамбула в Марракеш, но воздушное судно перенаправили на Мальту из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Когда медицинские бригады, прибывшие для помощи больному, уже покинули место происшествия, мигранты вышли через заднюю дверь самолета.

Ранее авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) решила приостановить полеты по маршруту Баку — Казань — Баку на неопределенный срок.

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