Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Четверо беженцев выпрыгнули из самолета во время вынужденной посадки на Мальте

Мигранты выпрыгнули из самолета и попытались сбежать от властей на Мальте

Мигранты-нелегалы спровоцировали вынужденную посадку самолета на Мальте и попытались сбежать от властей, сообщает Times of Malta.

Инцидент произошел 1 января в Международном аэропорту Мальты. Четверо нелегалов без разрешения покинули через заднюю дверь самолет Turkish Airlines, выполнявший рейс из Стамбула в Марракеш, но перенаправленный на Мальту из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Это случилось, когда медицинские бригады, прибывшие на аэродром для помощи больному, уже покинули место происшествия.

На кадрах, опубликованных на платформе HavaSosyalMedya, видно, как мужчины бегут по взлетно-посадочной полосе к ограждению по периметру аэропорта. Двое беглецов были задержаны, после чего их депортировали и выдали им запреты на въезд, запрещающие возвращаться на Мальту или в Шенгенскую зону. Пассажира, сообщившего о якобы плохом самочувствии, также подвергли депортации.

Ранее в Подмосковье десятки мигрантов-нелегалов пытались через забор сбежать от правоохранителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами