Четверо беженцев выпрыгнули из самолета во время вынужденной посадки на Мальте

Мигранты выпрыгнули из самолета и попытались сбежать от властей на Мальте

Мигранты-нелегалы спровоцировали вынужденную посадку самолета на Мальте и попытались сбежать от властей, сообщает Times of Malta.

Инцидент произошел 1 января в Международном аэропорту Мальты. Четверо нелегалов без разрешения покинули через заднюю дверь самолет Turkish Airlines, выполнявший рейс из Стамбула в Марракеш, но перенаправленный на Мальту из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Это случилось, когда медицинские бригады, прибывшие на аэродром для помощи больному, уже покинули место происшествия.

На кадрах, опубликованных на платформе HavaSosyalMedya, видно, как мужчины бегут по взлетно-посадочной полосе к ограждению по периметру аэропорта. Двое беглецов были задержаны, после чего их депортировали и выдали им запреты на въезд, запрещающие возвращаться на Мальту или в Шенгенскую зону. Пассажира, сообщившего о якобы плохом самочувствии, также подвергли депортации.

Ранее в Подмосковье десятки мигрантов-нелегалов пытались через забор сбежать от правоохранителей.