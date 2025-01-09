В Москве локализовали пожар возле автомойки

МЧС: в Москве локализовали пожар у автомойки на площади 500 квадратных метров

Сотрудники МЧС локализовали пожар в постройке, которая соседствует с автомойкой, на Коровинском шоссе в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Возгорание удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, уточнили в ведомстве.

Незадолго до этого сообщалось, что на Коровинском шоссе загорелось одноэтажное металлическое строение с примыкающим зданием автомойки. К тушению привлекли 37 специалистов ведомства и десять единиц техники, отметили в МЧС.

Накануне вечером стало известно, что в Москве на улице Врубеля произошел пожар на территории религиозной ассоциации Церковь Иисуса Христа Святых последних дней. По данным Telegram-канала SHOT, предположительной причиной возгорания стала неосторожность при работе со сваркой. Площадь пожара составляла 300 квадратных метров.

7 января в центре Москвы загорелось значительное количество строительных бытовок. Пожар произошел в Таганском районе на улице Прямикова. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. На месте происшествия работали 40 пожарных и 10 единиц специальной техники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Москве произошел пожар в элитном жилом комплексе.