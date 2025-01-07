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В центре Москвы загорелись строительные бытовки

МЧС: в центре Москвы на площади 50 квадратных метров загорелись бытовки
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В центре Москвы загорелось значительное количество строительных бытовок. Об этом сообщает столичный главк МЧС России.

Пожар произошел в Таганском районе на улице Прямикова. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. На месте происшествия работали 40 пожарных и 10 единиц специальной техники.

Согласно последним сведениям, пожар в бытовом городке полностью ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

6 января в трехэтажном здании на северо-востоке Москвы, где располагалась сауна, произошел пожар.

4 января сообщалось, что на востоке Москвы на улице Первомайской загорелся магазин. Для ликвидации возгорания привлекались 29 сотрудников МЧС России и 10 единиц техники. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

1 января в Красногорске Московской области на трассе загорелась машина с фейерверками. Инцидент произошел на Волоколамском шоссе около двух часов ночи. Движение в сторону области было перекрыто.

Ранее на юге Москвы произошел крупный пожар в промзоне.

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