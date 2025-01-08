Пожар произошел на крыше мормонской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней

Пожар произошел на территории религиозной ассоциации Церковь Иисуса Христа Святых последних дней на улице Врубеля в Москве. Об этом сообщает SHOT.

«Полыхает крыша двухэтажного строения, которое сейчас находится на реконструкции. Площадь возгорания — 60 квадратов», — говорится в публикации.

По данным источника, предварительной причиной возгорания названа неосторожность при работе со сваркой. На место уже выехали сотрудники МЧС.

Кроме того, SHOT со ссылкой на очевидцев рассказал, что открытого пламени не наблюдается, огонь ушел в перекрытия.

Как уточнил Telegram-канал «Осторожно, новости», двухэтажное здание религиозной ассоциации, где загорелась кровля, находится в «поселке художников» в районе метро Сокол.

В МЧС также сообщили, что на месте происшествия работают 41 специалист и 11 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

Позднее в чрезвычайном ведомстве сообщили, что площадь пожара выросла до 300 квадратных метров, в результате чего число специалистов, задействованных в ликвидации пожара, увеличилось до 74, тогда как единиц техники — до 19.

Вечером в среду, 18 декабря, в подмосковном Сергиевом Посаде загорелась колокольня в Троице-Сергиевой лавре. На территорию обители заехали четыре пожарные машины и две кареты скорой помощи. Вскоре возгорание локализовали, а затем полностью ликвидировали. По данным МЧС, горело межъярусное перекрытие.

Ранее в Лос-Анджелесе сгорел дом за $5 миллионов.