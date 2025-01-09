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В Москве произошел пожар возле автомойки

МЧС: на севере Москвы загорелось строение возле автомойки
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МЧС России

На севере Москвы на Коровинском шоссе произошел пожар в постройке, которая соседствует с автомойкой. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«На Коровинском шоссе загорелось одноэтажное металлическое строение с примыкающим зданием автомойки», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:07 по московскому времени.

Огонь распространился на площади 400 квадратных метров. К тушению привлекли 37 специалистов МЧС и десять единиц техники, добавили в ведомстве.

Накануне вечером сообщалось, что в Москве на улице Врубеля произошел пожар на территории религиозной ассоциации Церковь Иисуса Христа Святых последних дней. По данным Telegram-канала SHOT, предположительной причиной возгорания стала неосторожность при работе со сваркой. Площадь пожара составляла 300 квадратных метров.

7 января в центре Москвы загорелось значительное количество строительных бытовок. Пожар произошел в Таганском районе на улице Прямикова. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. На месте происшествия работали 40 пожарных и 10 единиц специальной техники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее на юге Москвы произошел крупный пожар в промзоне.

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