Окружение Байдена указало на снижение его умственных способностей за полтора года

Окружение президента США Джо Байдена стало свидетелем снижения его интеллектуальных способностей в последние шесть месяцев, когда он якобы более 15 раз оказывался в ситуациях, схожих с провальными дебатами с Дональдом Трампом. Об этом сообщает журналист CNN Карл Бернстайн со ссылкой на источники в окружении главы государства.

По его словам, речь идет о людях, которые очень близки к президенту, «которые любили его, поддерживали его, которые могли бы собрать для него много денег».

«И они твердо уверены, что то, что мы видели тем вечером [на дебатах], Джо Байден, которого мы видели, — это не единичный случай, что за последние полтора года было 15, 20 случаев, когда президент выглядел примерно так, как в том ужасающем шоу, свидетелями которого мы стали», — заявил Бернстайн.

Во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, был неясным в своих заявлениях. Кроме того, его голос был хриплым все мероприятие, временами дрожал, и он начал дебаты особенно тихо. После теледебатов на площадке Байден покинул аудиторию с помощью своей супруги Джилл Байден. Согласно опросу CNN, Дональд Трамп показался более убедительным 67% людей, смотревших дебаты. При этом 57% усомнились в том, что Байден способен занимать президентский пост.

Ранее Карлсон предрек замену кандидатуры Байдена на предстоящих выборах.