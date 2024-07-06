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Байден ответил на вопрос про свои умственные способности

Байден заявил, что не проходил тест на когнитивные способности

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что не проходил тест на когнитивные способности, и уклонился от ответа на вопрос о том, готов ли сделать это и показать американцам результаты тестирования.

«Нет, и никто не говорил о том, что мне необходимо это сделать», — так американский лидер ответил на вопрос журналиста о том, проходил ли он тест на умственные способности.

Интервьюер несколько раз спросил, готов ли Байден сделать это и обнародовать результаты соответствующего теста, однако глава Белого дома не ответил прямо. Он сказал, что каждый день доказывает свою профпригодность, находясь на посту президента, и о его эффективности можно судить по результатам этой работы.

Также в интервью Байден заявил, что вина за провал на телевизионных дебатах с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом лежит только на нем самом. Действующий президент США отметил, что подцепил некий вирус, который вызвал у него приступ плохого самочувствия.

До этого Байден заявил, что победит Трампа на президентских выборах и не намерен выходить из предвыборной гонки. Глава государства сообщил, что некоторые пытаются его подтолкнуть к отказу от участия в выборах, отметив, что они пренебрегают мнением избирателей, которые поддержали его на праймериз.

Ранее Байден назвал демократа, который хочет заставить его покинуть предвыборную гонку.

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