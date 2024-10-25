Трамп назвал Байдена тупым дураком

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп назвал тупым дураком занимающего должность главы американского государства Джо Байдена, который предложил посадить его под замок. Об этом Трамп заявил на своем митинге, который транслировался на RSBN.

«Он сказал: «Посадите его под замок». Ему нельзя говорить такие вещи. Он такой тупой, такой тупой дурак», — сказал Трамп.

23 октября сообщалось, что во время выступления в штабе демократов в штате Нью-Гэмпшир Байден заявил, что кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа следует «посадить под замок». По его мнению, на кону стоит демократия Соединенных Штатов.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден призывал отправить Трампа под замок в политическом смысле.

Подобные высказывания уже звучали до того. Так, 16 октября Байден назвал Трампа неудачником, который баллотируется ради того, чтобы не попасть в тюрьму.

Ранее Харрис заявила, что считает Трампа фашистом.