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В МЧС выразили соболезнования родным и близким погибших в Энгельсе пожарных

МЧС выразило соболезнования родным погибших при пожаре в Энгельсе сотрудников
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МЧС России

Личный состав МЧС России выразил соболезнования родным и близким коллег, которые погибли при тушении пожара на предприятии в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

8 января при исполнении служебного долга погибли сотрудники МЧС Геннадий Афанасьев и Жаслан Телеупов.

Афанасьев окончил Уральский институт ГПС МЧС России, после чего более четырех лет тушил пожары в боевых подразделениях Саратова.

Телеупов был старшим пожарным 4-й пожарно-спасательной части 3-го пожарно-спасательного отряда. Он пришел в МЧС в 2019 году.

Глава глава МЧС РФ Александр Куренков назвал случившееся «невосполнимой утратой».

«Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей », — сказал он.

Министр назвал Афанасьева и Телеупова героями и подчеркнул, что они «выполнили свой долг до конца».

В ночь на 8 января Саратовская область подверглась массированной атаке со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов. Обломки одного из дронов упали на территорию промышленного предприятия в Энгельсе, произошел пожар на промышленном предприятии, сообщил губернатор Роман Бусаргин. На месте ЧП развернули оперативный штаб, экстренные службы устраняют последствия. Что известно о ночном ударе Вооруженных сил Украины — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Саратовской области заявили о введении режима ЧС в Энгельсе.

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