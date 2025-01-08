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Названы имена сотрудников МЧС, погибших при тушении пожара в Энгельсе

МЧС: пожарные Афанасьев и Телеупов погибли в Энгельсе после атаки беспилотников
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МЧС России

Сотрудники МЧС Геннадий Афанасьев и Жаслан Телеупов погибли в ходе тушения пожара на предприятии в Энгельсе Саратовской области, которое загорелось после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Афанасьев окончил Уральский институт ГПС МЧС России, после чего более четырех лет тушил пожары в боевых подразделениях Саратова.

Телеупов был старшим пожарным 4-й пожарно-спасательной части 3-го пожарно-спасательного отряда. Он пришел в МЧС в 2019 году.

Глава министерства Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Светлая память героям. Они выполнили свой долг до конца», — сказал он.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что угрозы для жилых зданий после атаки беспилотников в Энгельсе нет.

В ночь на 8 января Саратовская область подверглась массированной атаке со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов. Обломки одного из дронов упали на территорию промышленного предприятия в Энгельсе, произошел пожар на промышленном предприятии, сообщил губернатор Роман Бусаргин. На месте ЧП развернули оперативный штаб, экстренные службы устраняют последствия. Что известно о ночном ударе Вооруженных сил Украины — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Саратовской области заявили о введении режима ЧС в Энгельсе.

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