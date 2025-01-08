Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители Энгельса сообщили о 25 взрывах над городом

В Энгельсе жители насчитали 25 взрывов над городом
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Над городом Энгельс Саратовской области продолжаются взрывы в результате атаки беспилотников. Местные жители сообщают, что насчитали уже более 25 взрывов, пишет Telegram-канал Shot.

В городе работает система противовоздушной обороны.

По данным канала, на улице слышна сирена. В одном из районов города произошел пожар после падения обломков БПЛА.

До этого сообщалось, что над несколькими районами Энгельса было зафиксировано от 5 до 12 сильных взрывов. Кроме того, в небе были видны яркие вспышки. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в регионе объявлено об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

Отмечается, что в декабре для обеспечения безопасности полетов были введены временные ограничения на работу саратовского аэропорта Гагарин.

Ранее в Энгельсе обломки БПЛА упали на промышленный объект.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами