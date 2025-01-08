Жители Энгельса сообщили о 25 взрывах над городом

Над городом Энгельс Саратовской области продолжаются взрывы в результате атаки беспилотников. Местные жители сообщают, что насчитали уже более 25 взрывов, пишет Telegram-канал Shot.

В городе работает система противовоздушной обороны.

По данным канала, на улице слышна сирена. В одном из районов города произошел пожар после падения обломков БПЛА.

До этого сообщалось, что над несколькими районами Энгельса было зафиксировано от 5 до 12 сильных взрывов. Кроме того, в небе были видны яркие вспышки. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в регионе объявлено об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

Отмечается, что в декабре для обеспечения безопасности полетов были введены временные ограничения на работу саратовского аэропорта Гагарин.

Ранее в Энгельсе обломки БПЛА упали на промышленный объект.