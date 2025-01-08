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Пострадавший при ликвидации пожара в Энгельсе находится в тяжелом состоянии

Минздрав: пострадавший при пожаре в Энгельсе находится в тяжелом состоянии
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РИА Новости

Пострадавший в результате ликвидации пожара на промышленном предприятии после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Энгельсе находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Саратовской области, передает ТАСС.

«В тяжелом состоянии доставлен в одно из лечебных учреждений города Саратова. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», — говорится в сообщении.

В ночь на 8 января Саратовская область подверглась массированной атаке со стороны Украины с помощью беспилотников. Обломки одного из дронов упали на территорию промышленного предприятия в Энгельсе, в результате чего там произошел пожар. На месте ЧП развернули оперативный штаб, экстренные службы устраняют последствия.

Местные жители насчитали не менее 25 взрывов в Энгельсе. В городе работали системы противовоздушной обороны, а на улицах звучали сирены.

Что известно о ночном ударе ВСУ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о введении режима ЧС в Энгельсе.

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