В Саратовской области развернули оперштаб после атаки беспилотников

На территории предприятия в Саратовской области, где в результате атаки беспилотника произошло возгорание, развернули оперативный штаб. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«На месте обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации. Сил и средств для локализации пожара достаточно», — написал глава региона.

Бусаргин добавил, что в настоящее время на предприятии работают сотрудники МЧС России, областной службы спасения, а также другие профильные специалисты.

В ночь на 8 января Telegram-канал SHOT сообщал, что над городом Энгельсом Саратовской области произошли взрывы. По словам местных жителей, над несколькими районами было слышно от 5 до 12 сильных взрывов. В регионе была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Позже Бусаргин сообщил, что обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе. О каком предприятии шла речь, не уточнялось, также как и масштабы причиненного ущерба и возможные пострадавшие.

Ранее в российских регионах ночью перехватили более 30 беспилотников ВСУ.