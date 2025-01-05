Сальдо заявил, что ВСУ усилили обстрелы Херсонской области

Губернатор Сальдо: ВСУ с начала 2025 года усилили обстрелы Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала 2025 года усилили обстрелы населенных пунктов Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«С новогодней ночи враг стал чаще обстреливать гражданские объекты Херсонщины», — написал он.

По словам главы региона, для нанесения террористических ударов украинские военные используют ствольную артиллерию, беспилотные летательные аппараты и высокоточные ракеты. Они пытаются навредить местным жителям «всеми возможными способами». Из-за этого властям области приходится чаще объявлять авиационную и ракетную опасности, заявил чиновник.

Он также отметил, что от ударов противника особенно страдает Новокаховский городской округ. Например, в Новой Каховке двое мужчин пострадали от обстрелов, оба были госпитализированы с множественными осколочными ранениями, добавил губернатор.

2 января Сальдо сообщил, что украинские власти проводят депортацию населения из оккупированной правобережной части региона Херсонской области.

Ранее на Украине призвали к эвакуации жителей подконтрольного ВСУ Херсона.