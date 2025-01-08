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Дроны атаковали машину скорой помощи в Херсонской области

Губернатор Сальдо: ВСУ дроном атаковали машину скорой в Херсонской области
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Телеграм-канал «Владимир Сальдо»

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что украинские войска с помощью дрона атаковали автомобиль Алешкинской бригады скорой помощи.

По информации главы региона, инцидент произошел в ночь на 8 января. Машина стояла на территории Центральной районной больницы.

«Территорию вокруг автомобиля враг забросал минами «Лепесток» — запрещенным бесчеловечным видом боеприпасов. К счастью, пострадавших нет», — написал Сальдо.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды ударили по зданию Алешкинской Центральной районной больницы в Херсонской области. Сначала дрон направили в кабинет главврача, а потом атаковали машину скорой помощи. Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что ВСУ специально бьют по мирным гражданам, чтобы «навредить херсонцам перед Новым годом».

Всемирная организация здравоохранения осудила атаку ВСУ на здание Центральной районной больницы в Алешках.

Ранее украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс.

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