В Подмосковье десятки мигрантов-нелегалов пытались через забор сбежать от правоохранителей

В Подмосковье сотрудники Федеральной миграционной службы (ФМС) устроили рейд на склад Ozon, от которого сотрудники пытались сбежать через забор. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, речь идет о складе маркетплейса в Обухово, куда сотрудники ФМС нагрянули утром 6 декабря. В ходе рейда выяснилось, что там работали десятки нелегальных мигрантов. Они попытались скрыться со склада.

Три дня назад сотрудники правоохранительных органов накрыли бордель для нелегальных мигрантов в Подмосковье. Полиция выяснила, что в квартире дома на проспекте Генерала Белоборода оказывались интим-услуги за деньги. Полицейские приехали туда и задержали двух женщин 34 и 45 лет. Против них были составлены протоколы об административном нарушении по статье 6.11 КоАп РФ. Кроме того, была задержана организатор борделя — 33-летняя уроженка одной из республик Средней Азии. Она подыскивала женщин, предоставляла им квартиру для проживания и получала деньги за их работу.

Ранее в Петербурге мигранты устроили драку на кондитерской фабрике.