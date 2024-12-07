Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье десятки мигрантов-нелегалов пытались через забор сбежать от правоохранителей

SHOT: ФМС обнаружила десятки мигрантов-нелегалов на складе Ozon в Подмосковье

close
Алексей Майшев/РИА Новости

В Подмосковье сотрудники Федеральной миграционной службы (ФМС) устроили рейд на склад Ozon, от которого сотрудники пытались сбежать через забор. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, речь идет о складе маркетплейса в Обухово, куда сотрудники ФМС нагрянули утром 6 декабря. В ходе рейда выяснилось, что там работали десятки нелегальных мигрантов. Они попытались скрыться со склада.

Три дня назад сотрудники правоохранительных органов накрыли бордель для нелегальных мигрантов в Подмосковье. Полиция выяснила, что в квартире дома на проспекте Генерала Белоборода оказывались интим-услуги за деньги. Полицейские приехали туда и задержали двух женщин 34 и 45 лет. Против них были составлены протоколы об административном нарушении по статье 6.11 КоАп РФ. Кроме того, была задержана организатор борделя — 33-летняя уроженка одной из республик Средней Азии. Она подыскивала женщин, предоставляла им квартиру для проживания и получала деньги за их работу.

Ранее в Петербурге мигранты устроили драку на кондитерской фабрике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами