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В Приднестровье оценили отключение электричества

Вице-премьер ПМР Оболоник: есть положительный эффект от отключений электричества
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Wikimedia Commons

Веерные отключения электроэнергии в Приднестровье дважды в сутки по четыре часа дают положительный эффект. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник, его слова приводит Telegram-канал пресс-службы президента ПМР.

Оболоник отметил, что в настоящее время в энергетике республики маневрируют имеющимися мощностями с помощью веерных отключений.

«Переход на отключение подачи электроэнергии дважды в сутки по четыре часа дал положительный эффект. Сейчас изучают иные варианты — более комфортные для населения и безопасные для системы», — заявил вице-премьер.

Оболоник добавил, что Молдавская ГРЭС, которая находится в городе Днестровск, с газа перешла на уголь, в отличие от агрегатов, функционирующих на газе, эта часть оборудования не модернизировалась.

При этом запускать систему на максимальной загрузке крайне рискованно, отметил вице-премьер. По словам Оболоника, пиковый момент опробовали выработку 170 мегаватт в час, однако на постоянной основе такие мощности опасны аварийными ситуациями, а также полной остановкой станции и обвалом энергосистемы.

6 января стало известно, что в Приднестровье 122 населенных пункта были отключены от газоснабжения. Газ подавался в многоэтажные дома в малых количествах только для приготовления еды.

5 января исполняющий обязанности председателя правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в вопросе закупки газа, мотивировав свое решение ожиданием восстановления поставок газа от «Газпрома».

Ранее Молдавию призвали вернуть долг Газпрому.

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