В Приднестровье более сотни населенных пунктов остались без газа

В Приднестровье 122 населенных пункта были отключены от газоснабжения. Об этом сообщил глава правительства Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Александр Розенберг, его слова приводит пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского в Telegram-канале.

«Основные факты и цифры: 122 населенных пункта остаются без газа», — написал он.

Розенберг добавил, что на площадке администрации президента прошло заседание оперативного штаба, созданного для минимизации последствий прекращения поставок газа. Участники провели обсуждения ряда мер стабилизации в энергетике и социальной сфере.

Отмечается, что газ подается в многоэтажные дома в малых количествах только для приготовления еды. Газовыми плитами могут воспользоваться более чем в 118 тысячах квартирах.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

5 января исполняющий обязанности председателя правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в вопросе закупки газа. Тирасполь мотивирует свой отказ тем, что все еще ожидает восстановления поставок газа от «Газпрома» и рекомендует продолжить переговоры с российской компанией.

В Европе встревожились из-за быстрого расхода газа.