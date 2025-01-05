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В Молдавии заявили об отказе Приднестровья от помощи в закупке газа

«Молдовагаз»: Приднестровье отказалось от помощи Кишинева в вопросе закупки газа
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Shutterstock

Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в вопросе закупки газа. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан, сообщает РИА Новости.

По его словам, Тирасполь мотивирует отказ тем, что все еще ждет восстановления поставок газа от «Газпрома» и рекомендует продолжить переговоры с российской компанией. Вместе с тем Чебан сказал, что Приднестровью необходимо понять, что если «Газпром» не восстановит поставки, то «единственный выход — закупать газ на фондовых рынках». Он считает, что «другого решения нет».

Чебан также заявил, что переговоры с Приднестровьем по этой теме продолжатся. Он отметил, что «Тираспольтрансгаз» не может самостоятельно закупать газ, так как он не имеет соответствующей лицензии.

1 января в Приднестровье прекратили подачу российского газа, из-за чего энергетики отключили центральное отопление.

В тот же день в правительстве Молдавии заявили, что власти республики покрыли ее потребности в первый день после прекращения поставок российского газа.

Ранее в Молдавии заверили, что страна обеспечена газом до конца марта 2025 года.

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