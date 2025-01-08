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В Финляндии запретили эксплуатировать танкер Eagle S

Финское управление транспорта и связи запретило использовать танкер Eagle S
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Finnish Border Guard/Reuters

Финское управление транспорта и связи Traficom запретило эксплуатировать танкер Eagle S, задержанный по подозрению в повреждении кабеля постоянного тока в акватории Балтийского моря. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

«Управление транспорта и связи Traficom завершило государственную портовую проверку танкера Eagle S. На основании недостатков, обнаруженных в ходе проверки, Traficom остановило судно, то есть судно не разрешается эксплуатировать до тех пор, пока не будут устранены обнаруженные серьезные недостатки», — говорится в сообщении.

По данным управления, по итогам проверки было выявлено 32 недостатка. Они затронули пожарную безопасность танкера, навигационное оборудование, насосное отделение, условия проживания экипажа, электробезопасность и общее содержание судна, уточнили в Traficom.

25 декабря в акватории Балтийского моря был поврежден кабель постоянного тока EstLink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию. Финские правоохранительные органы подозревают, что объект мог получить урон из-за падения на него якоря нефтяного танкера Eagle S.

7 января специалисты обнаружили на дне Финского залива якорь танкера Eagle S. Его подняли со дна при помощи многоцелевого шведского корабля HMS Belos.

Ранее стало известно, что НАТО направит в Балтийское море до 10 кораблей для охраны кабелей.

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