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НАТО направит в Балтийское море до 10 кораблей для охраны кабелей

Yle: НАТО направит в Балтийское море до 10 кораблей для охраны кабелей
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Vismar UK/Shutterstock/FOTODOM

Североатлантический альянс направит в Балтийское море около 10 кораблей для охраны подводной инфраструктуры. Об этом сообщает Yle со ссылкой на источники.

»НАТО направит военно-морские силы в Балтийское море для охраны важных подводных сооружений», — говорится в тексте.

Отмечается, что в общей сложности ожидается, что кораблей будет около десяти, они останутся в море до апреля текущего года. Уточняется, что корабли будут располагаться вблизи энергетических и телекоммуникационных кабелей и будут действовать как «сдерживающий фактор».

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в начале января заявлял, что североатлантический альянс намерен увеличить присутствие в Балтийском море после инцидента с повреждением эстонско-финского электрокабеля Est Link 2. Он также похвалил Финляндию за задержание танкера Eagle S, который подозревают в диверсии на Est Link 2, а также в том, что он якобы принадлежит к «теневому флоту» России.

Ранее полиция Финляндии запретила выезд из страны членам экипажа танкера Eagle S.

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