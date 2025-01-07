В Финском заливе нашли якорь задержанного нефтяного танкера Eagle S

Yle: в Финском заливе обнаружили якорь Eagle S, задержанного после обрыва кабеля

Специалисты обнаружили на дне Финского залива якорь танкера Eagle S, задержанного по подозрению в повреждении кабеля постоянного тока в акватории Балтийского моря. Об этом сообщил телерадиовещатель Yle, сославшись на источники.

По информации журналистов, якорь подняли со дна при помощи многоцелевого шведского корабля HMS Belos. Сейчас объект находится в распоряжении властей Финляндии, уточняется в материале.

Также в публикации отмечается, что полноценное расследование по факту обрыва кабеля должно начаться 7 января.

25 декабря в акватории Балтийского моря был поврежден кабель постоянного тока EstLink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию. Финские правоохранительные органы подозревают, что объект мог получить урон из-за падения на него якоря нефтяного танкера Eagle S.

Данное судно ходит под флагом Островов Кука. На Западе его считают частью так называемого «теневого» танкерного флота РФ.

3 января министерство обороны Швеции заявило, что получило от Финляндии запрос с просьбой предоставить современное оборудование для проведения исследований кабелей в Балтийском море. После этого власти королевства направили на место происшествия многоцелевой корабль HMS Belos.

Ранее в НАТО заявили о планах усилить военное присутствие в Балтийском море из-за инцидента с EstLink 2.