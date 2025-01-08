Flydubai продлила ограничение полетов в Сочи и Минеральные Воды

Компания Flydubai продлила приостановку полетов в Сочи и Минводы до 22 января

Эмиратская компания Flydubai продлила ограничение на полеты в Сочи и Минеральные Воды до 22 января. Об этом сообщил представитель авиакомпании, передает ТАСС.

«Рейсы Flydubai между аэропортом Дубая (DXB) и аэропортами Минеральных Вод (MRV) и Сочи (AER) временно приостановлены до 22 января 2025 года», — говорится в сообщении.

По словам представителя, ограничения полетов продлили по операционным причинам. В компании пассажирам посоветовали связаться с контактным центром или туристическим агентством, чтобы получить данные о возможности повторного бронирования или возврата средств за билеты.

В конце декабря компания на фоне авиакатастрофы азербайджанского самолета в казахстанском Актау объявила о прекращении регулярных полетов из Сочи и Минеральных Вод в Дубай с 28 декабря по 5 января. Компания заранее уведомила своих партнеров, а пассажиры получила соответствующие уведомления об изменениях.

Самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря.

Ранее в Казахстане рассказали, когда обнародуют итоги расследования авиакатастрофы в Актау.