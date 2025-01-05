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В трех аэропортах сняли временные ограничения

Росавиация: в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска сняли ограничения
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Depositphotos

В аэропорту Ижевска, Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он пояснил, что ограничения в Ижевске сняли с 10:31 мск. До этого два самолета, выполнявших рейсы в Ижевск, приземлились на запасном аэродроме Победилово в Кирове.

Через минуту после Ижевска ограничения отменили в Казани и Нижнекамске. До этого пять самолетов, выполнявших рейсы в Казань и один самолет, следовавший в Нижнекамск, совершили посадку на запасных аэродромах.

Пока ограничения действуют в аэропорту Перми. Также временные ограничения действовали в аэропорту Саратова, но с 08:30 мск воздушная гавань вернулась к штатной работе, добавил Кореняко.

Накануне петербургский аэропорт Пулково временно перестал принимать и отправлять рейсы. Как сообщал Telegram-канал SHOT, шесть самолетов, шедших на посадку, были в зоне ожидания в районе Ладожского озера. Речь шла о рейсах из Череповца, Тюмени, Челябинска, Самары, Новосибирска и Перми. Введение ограничений связывают с опасностью атаки БПЛА.

Ранее Росавиация сняла ограничения на полеты в пять городов.

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