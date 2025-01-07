Узбекская авиакомпания Qanot Sharq временно отменит ряд рейсов в РФ

Узбекская авиакомпания Qanot Sharq временно сократит число рейсов, следующих в московский аэропорт Домодедово и петербургский аэропорт Пулково. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

Из заявления следует, что в Москву перестанут летать некоторые лайнеры из Самарканда и Ташкента. То же касается ряда самолетов из Намангана, Ферганы и Бухары.

В то же время Qanot Sharq уменьшит количество рейсов из Самарканда и Намангана в Санкт-Петербург. Более того, компания планирует отменить часть рейсов между Самаркандом и Ташкентом.

Как рассказали в пресс-службе, нововведения будут действовать в период с 20 января по 6 марта. Специалисты внесли изменения в график полетов в связи с проведением планового техобслуживания лайнеров Airbus A320, уточняется в публикации.

«Приносим извинения за доставленные неудобства. Для получения информации о возврате или обмене билетов, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки», — говорится в тексте.

4 января глава Управления гражданской авиации Сирии Ахмад Аль-Салиби сообщил, что с 7 января аэропорт в столице страны возобновит полноценную работу и начнет выполнять международные рейсы. После того как в декабре 2024 года в республике произошла смена власти, воздушная гавань в Дамаске отправляла и принимала самолеты исключительно на основании специальных разрешений.

Ранее в самолетах известной турецкой авиакомпании нашли клопов.