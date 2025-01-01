В самолетах известной авиакомпании нашли клопов

Пассажиры некоторых рейсов компании Turkish Airlines заявили о клопах на борту самолетов авиакомпании. Об этом написала The New York Times.

По ее данным, насекомых нашли на рейсе из Йоханнесбурга в Стамбул в марте 2024 года. Позднее стало известно о клопах на одном из рейсов из Стамбула в Сан-Франциско в октябре. Тогда насекомые, по словам пассажиров, «падали с потолка на пассажиров». Через три недели после этого клиенты заметили клопов на рейсе из Вашингтона в Стамбул, пишет газета.

Издание отмечает, что Turkish Airlines предлагала пассажирам разные варианты компенсации. При этом авиакомпания, выполняющая рейсы более чем по 300 направлениям на почти 400 самолетах, не стала комментировать газете ситуацию.

NYT со ссылкой на экспертов пояснила, что обработка самолета от клопов занимает 2–5 дней и может стоить от $75 до $125 тыс. с учетом потерянной выручки и трат на обработку.

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