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В Японии возбудили дело об изнасиловании против американского военного

Kyodo: американского солдата заподозрили в изнасиловании жительницы Окинавы
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Issei Kato/Reuters

Сотрудники полиции японской префектуры Окинава передали в прокуратуру материалы возбужденного в отношении американского военнослужащего дела об изнасиловании местной жительницы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

По информации журналистов, женщина подверглась нападению в ноябре 2024 года. Иные подробности в материале не приводятся.

В публикации подчеркивается, что на территории Окинавы сконцентрирована большая часть расположенных в стране американских военных баз. Местные жители регулярно выражают недовольство по этому поводу, так как присутствие большого числа солдат Вооруженных сил США в префектуре постоянно приводит к скандалам.

23 декабря тысячи жителей Окинавы вышли на акцию протеста, потребовав от американских военнослужащих извинений и компенсаций за изнасилование 15-летней школьницы. В том числе в митинге принял участие губернатор префектуры Дэнни Тамаки. Он заявил, что многие японцы вынуждены «в тревоге сосуществовать» с сотрудниками военных баз ВС США.

Причиной для демонстрации послужил инцидент, произошедший в конце 2023 года. Американский военный обманом завлек несовершеннолетнюю девушку в свою квартиру и затем изнасиловал. Впоследствии мужчину задержали и приговорили к пяти годам лишения свободы.

Ранее власти Окинавы попытались помешать строительству новой американской военной базы на территории префектуры.

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