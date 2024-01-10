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Местные власти не могут помешать строительству новой базы США на Окинаве

Генсек японского кабмина Хаяси: строительство базы США на Окинаве возобновят

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Akio Kon/AP

В японской бухте Хэноко, несмотря на возражения властей Окинавы, возобновят строительство базы Корпуса морской пехоты США. Об этом сообщил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси, передает ТАСС.

«<…> необходимые приготовления проведены, строительные работы начнутся сегодня», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что представительство министерства обороны на Окинаве продолжит диалог с местными властями. В бухте планируется провести насыпные работы для обустройства двух взлетно-посадочных полос.

Перенос американской базы, расположенной сейчас в густонаселенном районе Гинован, является одним из наиболее острых вопросов в отношениях правительства Японии и властей Окинавы, которые уже пытались оспорить в суде решение о передислокации объекта.

В декабре 2023 года глава Командования ВВС в зоне Тихого океана Кеннет Вильсбах сообщил, что США планируют восстановить аэродром North Airfield на острове Тиниан, с которого бомбили Нагасаки.

Ранее в Японии потребовали не оголять оборону.

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