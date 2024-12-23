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Японцы потребовали от американских военных компенсацию за изнасилование девушки

NHK: жители Окинавы потребовали от ВС США извиниться за изнасилование девушки
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Jeremias Gonzalez/AP

Тысячи протестующих жителей японского острова Окинава потребовали от американских солдат извинений и компенсаций за изнасилование 15-летней девушки. Об этом сообщил телеканал NHK.

«Многие жители Окинавы вынуждены в тревоге сосуществовать с [американскими военными] базами», — сказал на акции протеста губернатор префектуры Дэнни Тамаки.

Он призвал японцев «говорить громче и принимать более решительные меры».

Год назад 25-летний американский военный обманом завлек школьницу в свою квартиру, что расценивается как похищение, и затем изнасиловал. Девушке не было 16 лет. За это военнослужащего ВВС США приговорили к пяти годам тюрьмы.

В середине декабря в Токио назвали значимым событием начало перемещения морпехов США с Окинавы. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимасу Хаяси. При этом он отметил, что требование губернатора Окинавы Дэнни Тамаки проработать план дальнейшего вывода морских пехотинцев пока является преждевременным.

Ранее местные власти попытались помешать строительству новой базы США на Окинаве.

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