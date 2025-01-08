В Южно-Сахалинске второй день не могут устранить последствия коммунальной аварии

Amur Mash: около 50 домов в Южно-Сахалинске второй день остаются без отопления

Жильцы около 50 домов в Южно-Сахалинске, который находится в Сахалинской области, остаются без центрального отопления второй день подряд. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По информации журналистов, 7 января на улице Горной произошла коммунальная авария. В результате дорога была затоплена, а в расположенных здесь жилых домах пропали отопление и горячая вода.

«Без благ остались еще несколько улиц — Горького, Сахалинская, Мира, Тихоокеанская», — говорится в материале.

Мэр города Сергей Надсадин заявил, что взял ситуацию с устранением последствий аварии под свой контроль. К работе также подключился губернатор региона Валерий Лимаренко — он пообещал решить проблему до ночи, подчеркивается в публикации.

«Но удобства не вернулись до сих пор. Сроки постоянно сдвигаются, следующий — до обеда [8 января]», — отмечается в тексте.

До этого на котельной бывшего машиностроительного завода в Чите, расположенной в Забайкальском крае, произошла авария. Как рассказала глава городской администрации Инна Щеглова, на пятом котле зафиксировали протечку. На этом фоне в части жилых домов в населенном пункте отключилось центральное отопление.

Ранее более 200 населенных пунктов в Новгородской области остались без света из-за непогоды.