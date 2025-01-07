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Часть жителей Читы снова осталась без отопления

В Чите часть жителей осталась без отопления из-за аварии на котельной Машзавода
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Ljobsy/Shutterstock/FOTODOM

В Чите снова произошла авария на котельной бывшего Машзавода, в результате чего часть жителей города осталась без отопления. Об этом сообщает «Чита.Ру», ссылаясь на несколько очевидцев.

Глава горадминистрации Инна Щеглова в своем Telegram-канале подтвердила аварию. По ее словам, на пятом котле произошла протечка. Чиновница сообщила, что потребителей переключили на четвертый котел, в результате чего были снижены параметры теплоснабжения.

«Восстановление штатной работы котельной и подъем параметров теплоснабжения, по информации ресурсоснабжающей организации, ориентировочно ожидается после обеда. Уголь в наличии. Работы ведутся. Контроль за параметрами подачи тепла на котельной. Управляющие компании контролируют состояние внутридомовых параметров», — написала Щеглова.

По информации издания, последняя авария на этой котельной случилась 29 декабря.

25 декабря в Ленинском районе Новосибирска произошло аварийное отключение тепла, которое затронуло свыше 100 многоквартирных домов и ряд социально-значимых объектов. По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, без отопления остались 107 многоквартирных жилых домов, а также восемь социально-значимых объектов, включая четыре детских сада, больницу, лицей, гимназию и школу. Причиной случившегося послужил дефект трубопровода диаметром 500 мм.

Ранее сообщалось, что жители 74 деревень в Тверской области две недели жили без света.

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