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В Тибете после землетрясения зафиксировано более 500 афтершоков

Сейсмологи после землетрясения в Тибете насчитали 515 афтершоков в зоне бедствия
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Xinhua/Reuters

Китайские сейсмологи зарегистрировали в зоне бедствия на территории Тибетского автономного района (ТАР) более 515 афтершоков после основного землетрясения. Об этом сообщает ТАСС.

До 95% зарегистрированных афтершоков в районе города Шигадзе имели магнитуду менее 3,0. Самый сильный из них достиг магнитуды 4,4.

Землетрясение в ТАР произошло утром 7 января. Сейсмическая активность привела к разрушению жилых зданий и объектов инфраструктуры. В поисково-спасательных работах принимают участие более 400 военнослужащих. Из зоны бедствия эвакуировано население. Председатель КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для ликвидации последствий.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1. Эпицентр находился в 163 км к юго-западу от города Шигадзе с населением около 80 тысяч человек на глубине 10 км. Сведений о пострадавших россиянах не поступало.

До этого ученые Колумбийского университета предупредили, что в 2025 году Соединенным Штатам Америки угрожают 9-балльное землетрясение и 30-метровое цунами.

Ранее Путин направил Си Цзиньпину соболезнования из-за землетрясения.

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