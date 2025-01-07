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Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в Тибете

Кремль: Путин направил Си Цзиньпину соболезнования после землетрясения в Тибете

Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину соболезнования из-за землетрясения в Тибетском автономном районе Китая. Телеграмму главы российского государства опубликовали на сайте Кремля.

Путин отметил, что Россия разделяет скорбь тех, кто потерял родных и близких во время стихийного бедствия. Также в Кремле надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. По предварительным данным, погибли 95 человек, еще 130 получили ранения. Сейсмологи зарегистрировали 49 афтершоков, а Эверест уже закрыли для туристов.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился провести спасательную операцию и свести к минимуму число жертв, специалисты продолжают разбирать завалы. Все, что известно о ЧП в Тибете — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков после землетрясения в Тибете.

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