Почти 100 погибших и тысяча разрушенных домов. Что известно о землетрясении в Тибете

Число погибших при землетрясении в Тибете достигло 95 человек

В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая произошло мощное землетрясение. По предварительным данным, погибли 95 человек, еще 130 получили ранения. Сейсмологи зарегистрировали 49 афтершоков, а Эверест уже закрыли для туристов. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился провести спасательную операцию и свести к минимуму число жертв, специалисты продолжают разбирать завалы. Все, что известно о ЧП в Тибете — в материале «Газеты.Ru».

Что произошло

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло рано утром. По данным Геологической службы США, эпицентр находился в 163 км от города Шигадзе (второй по численности населения в Тибете), а очаг залегал на глубине около 10 км. Специалисты Сейсмического центра Китая оценили магнитуду в 6,8. Обрушились более тысячи зданий. На место происшествия прибыли спасательные бригады, всего более 1500 человек. Информация о погибших и пострадавших постоянно обновлялась.

» Землетрясение магнитудой 6,8 в округе Дингри унесло жизни 95 человек и ранило 130 », — сообщило агентство CCTV.

Подземные толчки также ощущали жители Непала. Представитель полиции страны Бишва Адкихари заявил, что сообщений о серьезных разрушениях или гибели людей не поступало. Власти уточняют информацию.

«Тряска была довольно сильной, птицы начали кричать, люди покинули дома ранним утром», — рассказал житель Непала.

По оценкам Геологической службы США, землетрясение почувствовали в общей сложности до 105 миллионов человек, включая более 75 тысяч вблизи эпицентра.

Сейсмологи сообщили о 49 афтершоках после землетрясения в Тибете. По данным Китайского сейсмологического центра, максимальные афтершоки были магнитудой до 4,9, большинство — 33 — магнитудой до трех.

Реакция в Китае и мире

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился провести поисковую операцию, чтобы «спасти жизни людей и свести к минимуму число жертв» землетрясения. Как сообщило агентство Xinhua, китайский лидер приказал оказать всестороннюю помощь пострадавшим в результате ЧП.

Си Цзиньпин призвал сделать все возможное, чтобы расселить пострадавших и оперативно устранить последствия землетрясения. По его словам, важно тщательнее отслеживать ситуацию с подземными толчками и «гарантировать безопасную и теплую зиму для всех».

Управление культуры и туризма уезда Тингри Тибетского автономного района сообщило о временном закрытии ландшафтного парка Эвереста «ради защиты жизни и имущества туристов и персонала». Вершина горы находится на границе Непала и Тибетского автономного района. Об открытии парка сообщат позже.

Посольство России в Непале сообщило, что внимательно следит за развитием ситуации и контактирует с местными властями.

« На данный момент информации о пострадавших среди российских граждан не поступало », — уточнили в диппредставительстве.

Россиян призвали соблюдать меры безопасности и следовать указаниям местных властей. В случае необходимости можно обратиться в российское посольство по телефону +977-9801047187.

По информации CCTV, Государственное управление продовольственных и материальных резервов Китая выделило 22 тысячи единиц материалов, включая средства для оказания помощи в холодных и высокогорных районах страны. В Тибетском автономном районе ввели режим реагирования второго уровня. Спасательные работы продолжаются.