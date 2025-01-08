В ГД рассказали об индексации пенсий в 2026-2027 годах

Депутат Чаплин: в РФ запланированы четыре индексации пенсий в 2026-2027 годах

В 2026 году в России запланированы две индексации пенсионных выплат: первая – на 4,5% с 1 февраля, вторая – на 5,5% с 1 апреля. Об этом сообщил РИА Новости депутат Государственной думы Никита Чаплин из партии «Единая Россия».

В 2027 году, по словам парламентария, также предусмотрены индексации: на 4% с 1 февраля и на 4,1% с 1 апреля.

«В 2026 предвидятся две индексации: на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля. В 2027 году запланированы повышения на 4% и 4,1% соответственно», – сказал Чаплин.

На днях депутат Госдумы Чаплин прояснил механизм индексации пенсий работающих пенсионеров в России, подчеркнув автоматический характер процедуры без необходимости подачи дополнительных заявлений в Социальный фонд.

Он также сообщил, что средний размер страховой пенсии по старости в текущем году ожидается на уровне 24059,12 рублей, а с апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%, достигнув к концу года среднего значения в 15456 рублей.

Ранее юрист назвала условия выхода на пенсию в 2025 году.