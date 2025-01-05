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Россиянам рассказали, как будет проходить индексация пенсий работающих пенсионеров

Чаплин: индексация пенсий работающих пенсионеров будет происходить автоматически
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Максим Блинов/РИА Новости

Индексация пенсий работающих пенсионеров в России будет происходить на автоматической основе, без подачи заявлений в Соцфонд. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Особенно важно возобновление индексации для работающих пенсионеров, которая с 2025 года будет происходить автоматически, без подачи заявлений в Социальный фонд», — рассказал собеседник агентства.

1 января Чаплин рассказал, что средняя страховая пенсия по старости в текущем году составит около 24 059,12 рубля. Парламентарий отметил, что с этого года автоматически возобновится индексация пенсий для работающих пенсионеров. Кроме того, с апреля размер социальных пенсий увеличится на 14,75%, и их средний размер к концу года составит 15 456 рублей.

В свою очередь, эксперт Президентской академии Марина Солодовникова рассказала, что индексацию применят именно к размеру страховой пенсии работающего пенсионера, учитывая все пропущенные повышения за периоды работы с 2016 года.

Ранее Путин подписал первые документы в новом году.

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